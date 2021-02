Hanoï (VNA) - À l’approche de la Journée des médecins du Vietnam le 27 février, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Vuong Dinh Hue, s’est rendu jeudi 25 février à l'hôpital Thanh Nhan pour rendre hommage aux agents sanitaires qui sont en première ligne de la lutte anti-COVID-19.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Vuong Dinh Hue, s’est rendu jeudi 25 février à l'hôpital Thanh Nhan Photo: hanoimoi.com.vn



Le dirigeant a présenté ses vœux aux 26 000 agents sanitaires de la capitale et demandé au service sanitaire municipal et en particulier à l'hôpital Thanh Nhan de se préparer à toutes éventualités et de se tenir prêt à envoyer des renforts dans d’autres localités du Vietnam en cas de nécessité.



«L'hôpital de Thanh Nhan en particulier et le service sanitaire de Hanoï en général ont beaucoup aidé la ville de Hanoï à mener à bien le double objectif de juguler la pandémie et de relancer l’économie. La ville va tout mettre en œuvre pour soutenir les fonctionnaires et notamment les agents sanitaires impactés par l’épidémie. Le conseil populaire municial a promulgué une résolution sur les aides financières accordées aux salariés de la fonction publique. Nous sommes prêts à vous aider», a-t-il souligné.

Jeudi, une collecte de sang a été organisée à l'Hôpital national d'obstétrique et l'hôpital de cancérologie à Hanoï avec l’aide de l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine. Près de 800 médecins, infirmières et personnel médical de deux hôpitaux ont fait un don de sang. Plus de 600 unités de sang ont ainsi été collectées.

Jeudi également, le Comité populaire de la province de Quang Ngai a remis le titre «Excellent médecin » à 11 médecins pour leurs exceptionnelles contributions à la santé publique. - VOV/VNA