La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, lors de la cérémonie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam, l'Association d'amitié Vietnam - Inde et l'ambassade d'Inde au Vietnam ont organisé le 6 janvier à Hanoï une cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde (7 janvier).



La cérémonie, organisée à la fois en présentiel et par visioconférence, a été honorée de la présence de la vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan. Elle a également réuni des représentants de plusieurs ministères et organisations vietnamiens et indiens.



Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a souligné que les deux pays partageaient de nombreuses valeurs communes. Elle a remercié le gouvernement et le peuple indiens pour leur soutien au Vietnam pendant les périodes difficiles, avant de déclarer apprécier le fait que l'Inde considère le Vietnam comme une priorité dans sa politique « Act East ».



La vice-présidente vietnamienne a affirmé que le Parti, l'État, le gouvernement et le peuple vietnamiens accordaient toujours de l’importance au développement du partenariat stratégique intégral avec l'Inde et la considéraient comme un partenaire important et un ami fiable.



Vo Thi Anh Xuan a déclaré que la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Inde revêtait une importance particulière, leur permettant de définir des orientations et mesures afin d’approfondir leur partenariat stratégique intégral.



La dirigeante vietnamienne a proposé que les deux pays renforcent les consultations, collaborent étroitement et se soutiennent au sein des forums régionaux et internationaux. Parallèlement, il est important de bien réaliser le programme d'action 2021-2023 pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral et la Vision commune pour la paix, la prospérité et les peuples, approuvée en décembre 2020. Il est également nécessaire d’intensifier la coopération bilatérale dans les secteurs prioritaires, dont les technologies de l’information, l’innovation, l’énergie, la transformation numérique, la santé, le tourisme, l’économie verte, la résilience au changement climatique, la culture, le tourisme.



La vice-présidente vietnamienne s’est enfin déclarée convaincue qu’avec les bases solides construites au cours des 50 dernières années, les grands acquis obtenus dans tous les domaines de coopération, la détermination des dirigeants et les efforts des peuples des deux pays, les relations entre le Vietnam et l’Inde connaîtraient un développement plus heureux, pour le développement de chaque pays comme pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.



De son côté, le ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, également président de l’Association d’amitié Vietnam-Inde, a souligné que son association et l’Union des organisations d’amitié du Vietnam coopéreraient étroitement avec les partenaires indiens pour multiplier les échanges entre Vietnamiens et Indiens, contribuant à l’épanouissement des relations bilatérales.



L’ambassadeur indien au Vietnam, Pranay Verma, a affirmé que le Vietnam était un pilier de la politique « Act East » et un partenaire important de la vision de l’Indo-Pacifique de l'Inde. Il a déclaré espérer que les relations bilatérales seraient portées à une nouvelle hauteur. -VNA