Paris, 16 juin (VNA) - Le centenaire du mouvement des Vietnamiens d’outre-mer et de l’Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) a été organisé samedi soir 15 juin à la Maison de la Mutualité à Paris, site où le président Ho Chi Minh rencontra quelque 2.000 Vietnamiens d'outre-mer de France le 15 juillet 1946, lors de sa visite officielle dans ce pays.

Exposition de photos historiques sur le mouvement des Vietnamiens d’outre-mer et les sentiments entre le président Ho Chi Minh et les expatriés vietnamiens en France. Photo: VNA

La cérémonie était honorée par la présence de M. Nguyen Quoc Cuong, vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères et président du Comité d'Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étrangre; de M. Nguyen Thiep, ambassadeur du Vietnam en France; de Mme Tran Thi Hoang Mai, ambassadrice et chef de la délégation vietnamienne auprès de l'UNESCO; et de nombreux Vietnamiens d’outre-mer de France et des amis français.

M. Ngo Kim Hung, président de l'UGVF, a passé en revue le processus de formation et de développement du mouvement des Vietnamiens d'outre-mer patriotiques et de l’UGVF.

Il y a tout juste un siècle, le 18 juin 1919, le jeune patriote Nguyen Ai Quoc, au nom du "Groupe des patriotes annamites", envoya une revendication en huit points du peuple vietnamien à la Conférence de Versailles. Cet événement marque la naissance du mouvement des Vietnamiens d'outre-mer de France, précurseur des associations patriotiques des Vietnamiens de France et de l’actuelle UGVF.

Sous différents formes et noms, le mouvement des Vietnamiens d'outre-mer de France conserve toujours une idéologie ferme, cohérente, attachée à la nation avec un enthousiasme sans faille dans la lutte pour l'indépendance et la réunification nationale, comme dans l’oeuvre d’édification et de défense nationale. En 1976, après la réunification du Vietnam, l'UGVF a été créée et a continué ses activités de s’orienter vers la Patrie jusqu’à ce jour.

M. Ngo Kim Hung a souligné que la célébration du 100e anniversaire du mouvement des Vietnamiens d’outre-mer et de l'UGVF était l'occasion de reconnaître les mérites du président Ho Chi Minh, ajoutant que l’UGVF continue aujourd’hui d’être une association prestigieuse, influente au sein des Vietnamiens de France, et de jouer un rôle important dans l’édification, la culture et la promotion des relations d’amitié entre le Vietnam et la France.

De son côté, M. Nguyen Quoc Cuong a hautement apprécié les contributions importantes du mouvement des Vietnamiens d'outre-mer de France pendant les Résistances pour l'indépendance et la réunification nationale.

Suivant le pas des intellectuels patriotiques de la première génération à l'appel de l'Oncle Ho à regagner le pays pour prendre part à la Résistance, ceux de la 2e génération ont apporté des contributions régulières à l’oeuvre de développement national et de coopération scientifique entre le Vietnam et les pays étrangers, à la formation de nombreux scientifiques pour le pays, a-t-il déclaré.

Il s’est également déclaré convaincu que le feu du patriotisme des expatriés vietnamiens en France, transmis à travers des générations, continuerait d’accompagner les Vietnamiens du monde entier et des amis internationaux, pour un Vietnam développé et prospère, marchant de pair avec les grandes puissances des cinq continents.

Présentation du livre "Un siècle – un chemin (1919-2019)". Photo: VNA

Dans le cadre de la célébration, l’UGVF a présenté le livre "Un siècle – un chemin (1919-2019)" et un disque sur le même sujet, contenant des archives, des images, des récits, des mémoires, des articles... sur les activités patriotiques des générations de Vietnamiens d’outre-mer durant ces 100 dernières années.

À cette occasion, l'UGVF et le vestige du président Ho Chi Minh ont co-organisé une exposition de photos historiques sur le mouvement des Vietnamiens d’outre-mer et les sentiments entre le président Ho Chi Minh et les expatriés vietnamiens en France. -VNA