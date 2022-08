L'ambassadeur vietnamien Le Thanh Tung. Photo : VNA



La Havane (VNA) - L'ambassade du Vietnam et l'ambassade du Laos à Cuba ont organisé le 5 août à La Havane une cérémonie pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos.

S'exprimant lors de la célébration, l’ambassadeur vietnamien Le Thanh Tung a souligné l'importance des relations de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos ; soulignant que 2022 marquait une étape importante pour les deux pays, une occasion pour les deux parties de passer en revue l'histoire héroïque de l'Alliance de combat Vietnam-Laos, l'aide et le soutien entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples dans la lutte pour l'indépendance nationale d’hier ainsi que dans la construction, le développement et la défense nationaux d’aujourd’hui.

L'ambassadeur du Laos à Cuba Vantha Sengmeaung a affirmé que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam étaient l'héritage inestimable des deux peuples, le facteur décisif pour amener les deux pays à la victoire révolutionnaire.

Le diplomate a exprimé sa conviction que les deux ambassades continueraient à renforcer davantage les relations de coopération, de coordination et d’entraide dans les activités à Cuba. -VNA