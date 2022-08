Chefs des organes de représentation des pays de l'ASEAN et des invités à la cérémonie de célébration à Santiago. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Le Comité de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Santiago du Chili et des organes de représentation diplomatique du Vietnam, de Thaïlande, d'Indonésie, des Philippines, de Malaisie ont organisé le 8 août une cérémonie de célébration du 55e anniversaire de l'ASEAN.

Le vice-ministre chilien des relations extérieures Jose Ahumada a affirmé que le Chili prenait en haute considération le rôle et la position croissants de l'ASEAN et s'est déclaré réjoui de la croissance durable des échanges commerciaux entre le Chili et l'ASEAN lors de ces dernières années.

Il a également apprécié le rôle du Comité de l'ASEAN à Santiago dans l'organisation de nombreuses activités visant à intensifier la compréhension mutuelle entre les deux parties.

Le même jour, à La Havane, plus de 120 membres des organes de représentation diplomatiques du Vietnam, de l'Indonésie, du Laos, de la Malaisie, du Cambodge et du Myanmar à Cuba ont assisté à la cérémonie de lever du drapeau à l'occasion du 55e anniversaire de la fondation de l'ASEAN.

C'était la première fois que cet événement a eu lieu à Cuba après la création officielle du Comité de l'ASEAN à La Havane le 13 avril 2022. -VNA