La cérémonie de lever le drapeau de l'ASEAN. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh a assisté à une cérémonie organisée le 8 août à Jakarta pour célébrer le 52e anniversaire de la fondation de l’ASEAN.

La cérémonie a vu la présence du président indonésien Joko Widodo, du secrétaire général de l’ASEAN Lim Jock Hoi, des ministres des Affaires étrangères des pays membres ainsi que des ambassadeurs, chefs des délégations permanentes au sein de l’ASEAN, des représentants d’autres délégations diplomatiques en Indonésie.

A cette occasion, le secrétariat de l’ASEAN a inauguré son nouveau siège à Jakarta, conçu et construit en utilisant des techniques modernes respectueuses de l'environnement, et reflétant les valeurs esthétiques et les styles de tous les pays de l'ASEAN ainsi que de l'Indonésie.

L’ASEAN est une organisation régionale ayant récolté de nombreux succès, avec les relations élargies à l’étranger et joue un rôle important dans la structure régionale.

L’ASEAN ou Association des Nations d’Asie du Sud-Est a été fondée le 8 août 1967. Elle comprend actuellement 10 pays membres : Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Philippines, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge. -VNA