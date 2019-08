Photo: Internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville a organisé le 19 août dans la mégapole du Sud une cérémonie pour célébrer le 52e anniversaire de la fondation de l'ASEAN (8 août 1967).

Lors de la célébration, la présidente de l'Association d'amitié Vietnam-Asie du Sud-Est de Ho Chi Minh-Ville, Phan Thi Hong Xuan, a souligné que depuis sa fondation, l’ASEAN s'était affirmée comme un facteur important et indispensable pour la paix, la stabilité et le développement en Asie du Sud-Est.

L’ASEAN joue un rôle moteur dans le dialogue, la coopération et les liens entre les pays membres, en renforçant la coopération et le développement intégral en Asie de l’Est, en Asie-Pacifique et en Océanie-Pacifique, a-t-elle ajouté.

L’ASEAN est également considérée comme un grand marché à la population jeune.

Mme Phan Thi Hong Xuan s’est déclarée convaincue que l'ASEAN surmonterait les obstacles et défis, continuerait à mettre en œuvre avec succès ses objectifs fixés, notamment en promouvant les partenariats durables.

Le Consul général de Thaïlande à Ho Chi Minh-Ville, Apirat Sugondhabirom, a apprécié le rôle joué par le Vietnam dans les efforts pour mettre en œuvre le thème « Promouvoir le partenariat pour la durabilité » de l’Année de l’ASEAN 2019.

Il a estimé qu’en 2020, le Vietnam assumerait bien la présidence de l'ASEAN et organiserait avec succès les Sommets de l’ASEAN et conférences connexes.

La Thaïlande s'engage à être prête à soutenir le Vietnam à la présidence de l'ASEAN et à continuer de promouvoir les partenariats pour les intérêts des peuples du bloc.

L’ASEAN est aujourd’hui devenue la 6e économie mondiale et devrait devenir la 4e économie d'ici 2030.

À cette occasion, l'Association d'amitié Vietnam-Asie du Sud-Est de Ho Chi Minh- Ville a attribué 45 bourses d’études à des élèves défavorisés de la ville. -VNA