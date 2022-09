Hanoï, 24 septembre (VNA) - Une cérémonie s'est tenue le 24 septembre à Hanoï pour marquer le 30e anniversaire du rétablissement du bureau présidentiel (25 septembre 1992 - 2022).

Photo : VNA

Lors de la cérémonie. Photo : VNA

L'événement a vu la participation du secrétaire général du Parti communiste Nguyen Phu Trong, du président Nguyen Xuan Phuc, de l'ancien président Truong Tan Sang et de nombreux autres responsables du Parti et de l'État.En 1992, le bureau a été officiellement rétabli mais, en fait, il a une histoire de près de 80 ans de construction et de développement en association avec l'histoire de l'État de la République démocratique du Vietnam et de la République socialiste du Vietnam à l'heure actuelle.Dans son discours, le président Nguen Xuan Phuc a salué les efforts déployés par des générations de dirigeants, de fonctionnaires et de membres du personnel du bureau au cours des près de 80 dernières années.Il leur a demandé de promouvoir davantage les réalisations et de s'attaquer aux difficultés afin d'améliorer encore l'efficacité de la recherche, du conseil, de la rationalisation de l'appareil et de la mise en œuvre des tâches politiques du bureau, entre autres activités.