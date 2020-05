De nombreux journaux égyptiens, comme Events Magazine News, Al Naasher et The Egyptian Gazette, ont publié des articles saluant les réalisations socio-économiques obtenues par le Vietnam.

Le Président Ho Chi Minh a créé une nouvelle page de l'histoire du Vietnam et est considéré comme le plus grand Héros de la nation, a déclaré le professeur sud-coréen Ahn Kyung-Hwan.

Le 16 mai, certains journaux égyptiens tels que Events Magazine News, Al Nassher et The Egyptian Gazette ont publié des articles sur le Président Ho Chi Minh et le Vietnam.