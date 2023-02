Pékin (VNA) - Le Parti, l'Etat et le peuple vietnamiens attachent de l'importance à la consolidation et au renforcement des relations d'amitié et de coopération avec la Chine, a déclaré jeudi l'ambassadeur du Vietnam à Pékin, Pham Sao Mai, lors d'une cérémonie célébrant le 73e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Des délégués lors de la cérémonie de célébration. Photo : Nhan Dan

L'ambassadeur du Vietnam à Pékin, Pham Sao Mai. Photo : VNA

Lors de la cérémonie en présence du vice-ministre chinois des Affaires étrangères Deng Li, le diplomate vietnamien a souligné que les liens avec la Chine constituaient l'une des principales priorités de la politique extérieure du Vietnam.De même, il a souligné que 2023 est d'une grande importance pour les relations bilatérales, car elle marque le 15e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.Depuis le début de cette année, l'optimisation par la Chine de sa politique de prévention et de lutte contre la pandémie a créé des conditions favorables à la restauration globale des échanges et de la coopération entre les deux pays, a-t-il souligné, exhortant les deux parties à continuer de respecter pleinement et efficacement la perception commune entre les dirigeants des deux Partis et des pays, ainsi que les accords signés.L'ambassadeur Pham Sao Mai a également plaidé pour le renforcement de la confiance politique, l'élargissement et l'amélioration de l'efficacité de la coopération dans tous les secteurs, la promotion des échanges entre les peuples, le contrôle et la gestion raisonnables des désaccords sur la base du respect des intérêts légitimes de chaque partie et conformément au droit international, dans la poursuite de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région, ainsi que du développement stable et de l'approfondissement de la coopération bilatérale. - VNA