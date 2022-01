L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisation d'amitié du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une cérémonie marquant le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Ukraine (23 janvier) a eu lieu le 21 janvier à Hanoï.



Dans son discours, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Ukraine, Dang Van Chien, a souligné les belles relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays. Depuis l’établissement des relations diplomatiques en janvier 1992, les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l’Ukraine se sont développées rapidement.

Actuellement, le Vietnam est l'un des cinq plus grands partenaires asiatiques de l'Ukraine. Concernant l'éducation et la formation, environ 1.400 étudiants vietnamiens suivent des cursus en Ukraine et de nombreux étudiants ukrainiens étudient dans des universités vietnamiennes. La communauté vietnamienne en Ukraine compte environ 10.000 personnes, contribuant au développement des relations bilatérales.



Présente à l’événement, l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisation d'amitié du Vietnam, s’est déclarée convaincue qu'avec les potentiels du Vietnam et de l'Ukraine, ainsi que leurs efforts et leur détermination, les relations bilatérales devraient se développer plus fortement.



La chargée d'affaires a.i de l'ambassade d'Ukraine au Vietnam, Natalya Zhynkina, a affirmé que l'Ukraine était prête à être un partenaire fiable du Vietnam en Europe. L'ambassade d'Ukraine au Vietnam est toujours disposée à coordonner avec l'Association d'amitié Vietnam-Ukraine et à la soutenir dans les activités d'échange, a-t-elle affirmé. -VNA