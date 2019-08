Hanoï, 30 août (VNA) – L’Association d’amitié du Vietnam- Ouzbékistan a organisé le 30 août à Hanoï un échange d’amitié pour fêter le 28e anniversaire de la Journée d’Indépendance de l’Ouzbékistan et le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Photo: VNA



Le président de l’Association d’amitié Vietnam- Ouzbékistan, Luong Phan Cu, a souligné les réalisations obtenues ces 28 dernières années par l’Ouzbékistan dans l’édification nationale, le développement économique, l’intégration à l’Europe et au monde, avec des progrès scientifiques, technique et technologiques.

Il a réitéré l’assistance accordée par le pays au Vietnam, notamment dans la formation des milliers scientifiques qui occupent maintenant les postes importantes dans le système politique du Vietnam.

«Le Vietnam et l’Ouzbékistan entretiennent le partenariat de coopération égal et pour l’intérêt commun. Les échanges de délégations et les rencontres de haut niveau ont été organisés. Les deux pays se sont bien soutenus lors des forums internationaux. », a-t-il estimé.

En 2018, le commerce bilatéral s’est chiffré à 38,8 millions de dollars. -VNA