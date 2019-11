Hanoi (VNA) – Les députés ont terminé la 21e journée de travail de la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature, lundi 18 novembre sous la houlette de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân.

Lors de la réunion. Photo: VNA

Dans la matinée, ils ont examiné par groupes le Projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, la Loi sur les digues, le Projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la construction.Dans l’après-midi, lors de la séance plénière sous la direction de la vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong, le président du Conseil des affaires ethniques de l’Assemblée nationale Hà Ngoc Chiên a présenté un rapport de synthèse des opinions des électeurs sur le plan global de développement socio-économique des régions ethniques et montagneuses pour la période 2021-2030.Plus tard, 434 députés ont voté pour adopter la résolution approuvant le plan avec 89,44% des voix.Ils se sont également penchés sur la ratification du Traité complémentaire au Traité de 1985 sur la délimitation des frontières nationales et du Traité complémentaire de 2005 entre le Vietnam et le Cambodge, le Protocole sur la démarcation de la frontière terrestre entre les deux pays.Mardi 19 novembre, l’Assemblée nationale examinera le Projet de loi sur les partenariats public-privé, le Projet de loi sur la médiation et le dialogue devant les tribunaux et le Projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l’examen judiciaire. – VNA