Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale de la 14e législature a terminé la 13 journée de travail de la 8e session, mercredi 6 novembre à Hanoi, la première journée de la séance de questions-réponses, sous la houlette de sa présidente Nguyên Thi Kim Ngân.

Vue de la huitième session de l'Assemblée nationale de la 14e législature. Photo: VNA



La séance a été retransmise en direct à la Télévison du Vietnam, à la radio La Voix du Vietnam et à la Télévision de l’Assemblée nationale du Vietnam.

L’Assemblée nationale interpellera le gouvernement sur quatre groupes de questions lors de la séance de trois jours. Les sujets portent sur l’agriculture et le développement rural, l’industrie et le commerce, les affaires intérieures, l’information et la communication, a indiqué en ouverture Nguyên Thi Kim Ngân.

Les ministres de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Xuân Cuong, de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh, de l’Intérieur Lê Vinh Tân, de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung doivent monter au créneau.

Les vice-Premiers ministres et les ministres chargés de ces secteurs y participent également. Vers la fin de la séance, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc apportera des éclairages et répondra aux questions des élus.

Lors de cette session, les ministres auront d’emblée cinq minutes pour présenter leur rapport et trois minutes pour répondre à chaque question de manière claire et précise. Trois à cinq députés disposent chacun d’une minute pour poser leurs questions.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Xuân Cuong a été le premier membre du gouvernement à ouvrir le bal. Au total, 43 députés ont posé leurs questions et 14 autres ont participé au débat.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et les ministres de la Santé, du Plan et de l’Investissement, des Ressources naturelles et de l’Environnement, de la Sécurité publique et le gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam ont également répondu aux questions relevant de leurs attributions.

Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale a interpellé le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh sur le deuxième groupe de sujets touchant à l’industrie et au commerce.

Jeudi 7 novembre, les députés continueront d’interroger le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh sur le deuxième groupe de questions et le ministre de l’Intérieur Lê Vinh Tân sur le troisième groupe de questions concernant les affaires intérieures. – VNA