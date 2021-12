Vaccin anti-Covid-19. Photo: OMS au Vietnam

New York (VNA) – Les lacunes dans la vaccination anti-Covid-19, en particulier dans les pays touchés par des conflits, pourraient menacer les efforts de consolidation de la paix et les gains de développement, a déclaré le 13 décembre à New York la ministre-conseillère Nguyên Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU.

La diplomate vietnamienne a souligné la nécessité de s'assurer que tout le monde est vacciné, a accès aux services de test et de traitement du Covid-19, tout en appelant les soutiens financiers des pays et leur fourniture des vaccins à la Facilité COVAX, lors d’une consultation tenue par le Conseil de sécurité de l’ONU pour écouter les rapports sur la mise en œuvre des résolutions sur les vaccins anti-Covid-19 et la pandémie de Covid-19..

Le Vietnam souligne l'importance des mesures à long terme telles que la prévention et la fin des conflits, le développement de l'économie, l'amélioration des moyens de subsistance des populations et le soutien à la reprise économique par le biais d'un allégement de la dette et de dispositions financières pour le développement, a-t-elle conclu.

La consultation a eu lieu à la demande de la Grande-Bretagne, de la France et de la Tunisie. -VNA