Thanh Hoa (VNA) – Autrefois plage déserte, idéale pour les balades et le ramassage de coquillages, Hai Tiên, dans la province de Thanh Hoa, au Centre, est devenue une station balnéaire très fréquentée.

Longue d’une dizaine de kilomètres, la plage de Hai Tiên, dans le district de Hoang Hoa, est l’une des destinations émergentes du Vietnam.

Cette plage au sable fin a reçu environ 700.000 touristes de fin avril à mi-juin dernier. L’année dernière, elle a accueilli 1,3 million de touristes et généré 1.200 milliards de dôngs (soit 52 millions de dollars américains) de recettes.



En ce qui concerne l’hébergement, la station abrite un ensemble d’hôtels avec environ 6.000 chambres, dont beaucoup avec un standing trois-quatre étoiles, contre 500 chambres en 2010. À quoi s’ajoutent des villas, des salles de séminaire et de réunion de grande capacité, etc. À la haute saison, les hôtels affichent souvent complet.



De nouveaux projets de développement

À noter qu’un appontement a été récemment inauguré pour l’accostage des bateaux. C’est aussi un lieu apprécié des jeunes. Les services de plage se sont aussi diversifiés avec des visites de temples et de pagodes, de même que les infrastructures de transports.

Pour les amateurs de fruits de mer, le marché de Hai Tiên, dont la construction a coûté 12 milliards de dôngs, s’affirme comme un lieu incontournable. On peut y trouver différents fruits de mer et des spécialités locales comme la saumure de poissons du village de Khuc Phu (district de Hoang Hoa).

Selon les autorités du district et de l’Association du tourisme de Hai Tiên, la plage devrait recevoir au moins 1,5 million de visiteurs cette année. Dans un proche avenir, la province de Thanh Hoa ambitionne d’élargir la plage à 2.300 ha, soit quatre fois sa superficie actuelle, afin d’y proposer de l’écotourisme marin. – CVN/VNA