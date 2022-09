Photo d'illustration: mekongasean

Hanoï (VNA) - Le prix moyen à l'export du caoutchouc vietnamien a enregistré une baisse pour un quatrième mois consécutif, mais le volume a continué de bien croître au cours des huit premiers mois de 2022, en particulier sur le marché principal, la Chine.



Selon le Département général des douanes, en août 2022, le Vietnam a exporté 219.260 tonnes de caoutchouc, d'une valeur de 332,36 millions d’USD, en hausse de 15,9% en volume et de 7,1 % en valeur en un an.



Le prix moyen à l'export était de 1.516 USD/tonne, -7,6%, soit le quatrième mois consécutif de baisse et se situe actuellement dans une fourchette de prix faible par rapport au prix moyen à l'export de 2021.



La Chine demeure le premier débouché du caoutchouc vietnamien, avec 163.580 tonnes en août, d'une valeur de près de 241,1 millions d’USD, + 20,3% en volume et +9,2% en valeur.



Au cours des 8 premiers mois de 2022, les exportations de caoutchouc ont atteint 1,2 million de tonnes, atteignant 2,01 milliards d’USD, +8,7% en volume et +8,8% en valeur. Le Vietnam a exporté 840.110 tonnes vers la Chine, soit 1,36 milliard d’USD, +7,9% en volume et +8,1% en valeur.



Représentant 69,8% et 67,6% du volume et du chiffre d’affaires totaux, la Chine reste toujours le principal débouché en 8 mois. Par conséquent, l'augmentation ou la diminution de la demande de ce marché aura un impact significatif sur les prix d'export et d'achat du caoutchouc du Vietnam.



Les exportations de caoutchouc vers certains autres marchés clés tels que l'Inde, la Russie, la Turquie, le Brésil, l'Indonésie... poursuivent leur progression en volume et en valeur. En particulier, certains marchés ont affiché une croissance à deux chiffres comme l'Inde (+45,5% en volume et 44,3% en valeur), la Russie (+55,8% en volume et +51% en valeur) et le Brésil (+45,2% en volume et +32,1% en valeur)./.-CPV/VNA