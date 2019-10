Le président du Comité populaire de Cao Bang, Hoang Xuan Anh, lors de la conférence tenue le 22 octobre. Photo : bienphong.com.vn



Cao Bang (VNA) – Le Comité populaire de Cao Bang a organisé le 22 octobre une conférence pour dresser le bilan des 10 ans de mise en œuvre de trois documents juridiques concernant la frontière terrestre Vietnam-Chine dans cette province frontalière (Nord).

Ces 10 dernières années, les organes compétents locaux ont publié plus de 10.000 brochures sur des questions frontalières. Ils ont également organisé près de 8.000 réunions pour vulgariser les contenus des documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam-Chine, lesquelles ont attiré plus de 269.000 personnes.

La sécurité politique et l’ordre social dans les zones frontalières ont continué d’être garantis. Le corps de garde-frontières de la province de Cao Bang a organisé 6.319 contrôles et patrouilles avec la participation de près de 31.500 cadres et soldats.

Présent à la conférence, Phung The Long, responsable adjoint du Comité des frontières du ministère des Affaires étrangères, également vice-président du sous-comité vietnamien du Comité mixte pour la frontière terrestre Vietnam-Chine, a déclaré apprécier les réalisations de la province de Cao Bang.

Il lui a demandé de continuer de renforcer les patrouilles et de rechercher des mesures pour accélérer le développement socio-économique des zones frontalières.

A cette occasion, le président du Comité populaire de Cao Bang, Hoang Xuan Anh, a décerné des satisfecit à 20 personnes et collectifs ayant eu des contributions notables à la mise en œuvre de trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam-Chine durant ces 10 dernières années. –VNA