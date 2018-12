Hanoi (VNA) - A l’occasion de la fête de Noël 2018, les autorités de la ville de Can Tho ont rendu visite le 24 décembre à l'Évêché de Can Tho et l'Église évangélique éponyme.

Ils ont envoyé ses vœux de paix et de bonheur pour cette fête aux pasteurs, moines et fidèles catholiques et protestants.

Passant en revue les grandes réalisations de Can Tho en 2018 en matière socio-économique, de sécurité et de défense, les dirigeants municipaux ont souligné les contributions précieuses des dignitaires et fidèles catholiques et protestants locaux au développement de la ville.

Ils ont exprimé leur espoir que les dignitaires et fidèles religieux continueraient à coopérer avec les organisations de masse de la ville pour promouvoir le patriotisme, renforcer la grande bloc d'union nationale, respecter la loi sur la croyance et la religion et participer davantage aux activités socioéconomiques…, contribuant au développement de la ville. -VNA