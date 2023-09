Un responsable de Can Tho et le directeur de l'Université de Can Tho offrent des fleurs à Daniel Stork, consul général des Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville. Photo: baocantho.com.vn

Can Tho (VNA) - L’Union des organisations d'amitié de Can Tho et le Consulat général des Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville ont co-organisé lundi dans cette ville du delta du Mékong une cérémonie marquer le cinquantenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Pays-Bas (9 avril 1973 - 2023).

Le vice-président du Comité populaire de Can Tho, Nguyen Thuc Hien, a déclaré que ces 50 dernières années, les relations entre le Vietnam et les Pays-Bas s’étaient développées de manière significative et dans de nombreux domaines tels que l'éducation, la culture et le tourisme.

Les deux pays sont notamment devenus des partenaires stratégiques dans des domaines extrêmement importants, tels que la résilience au changement climatique, la gestion de l'eau, la sécurité alimentaire, l'agriculture durable, a-t-il souligné.

À cette occasion, le Comité populaire municipal de Can Tho organise de nombreuses activités, notamment un séminaire sur les objectifs de développement durable, la projection de films néerlandais, des activités de promotion du commerce...

Selon le professeur Ha Thanh Toan, directeur de l'Université de Can Tho, son établissement et ses partenaires néerlandais ont mis en œuvre 15 projets communs d'une valeur totale d'environ 395.030 euros.

Lors de l'événement, Daniel Stork, consul général des Pays-Bas à Ho Chi Minh-Ville, a exprimé sa fierté de l'amitié étroite et de la solidarité entre les deux pays, ajoutant que les deux pays étaient toujours désireux d'améliorer leurs relations bilatérales en travaillant ensemble pour relever d'importants défis mondiaux tels que le changement climatique, l'agriculture durable et la gestion des ressources en eau.

Daniel Stork s'est déclaré convaincu que les relations de coopération entre les Pays-Bas, le Vietnam et la ville de Can Tho en particulier, se développeraient davantage à l'avenir. -VNA