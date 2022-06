Le vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, Nguyen Thuc Hien, lors de la réunion. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Dans la soirée du 17 juin, l'Union des organisations d'amitié de Can Tho a organisé une réunion pour célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin).



Lors de la réunion, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Thuc Hien, a affirmé que sa ville avait coopéré avec des agences et unités cambodgiennes pour organiser de nombreuses activités afin de renforcer la solidarité et l'amitié entre les deux peuples.



En 2020 et 2021, malgré les impacts du COVID-19, les relations Vietnam - Cambodge ont continué de se développer dans tous les domaines, a-t-il souligné.



Présent à l’événement, Sok Dareth, consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, a réaffirmé son engagement à contribuer grandement à l'approfondissement de la coopération entre les deux pays en général et entre le Consulat général du Cambodge et la ville de Can Tho en particulier.



A cette occasion, les prix du concours en ligne “Etudier l'histoire de l'amitié entre le Vietnam et le Cambodge" ont été remis aux lauréats. Ce concours a été organisé du 19 mai au 10 juin, avec la participation de 14.296 personnes. -VNA