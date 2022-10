Can Tho, 6 octobre (VNA) - La ville de Can Tho dans le delta du Mékong, prévoit d'exporter le premier lot de durians vers la Chine l'année prochaine.

Photo : VNA

Pour préparer l'expédition, le 5 octobre, le Département municipal de la production et de la protection des plantes a guidé les coopératives et les groupes coopératifs du district de Phong Dien pour s'inscrire aux indicatifs régionaux de plantation, répondant aux exigences d'exportation vers la Chine par la voie officielle.Il n'y a pas eu de coopératives, d'entreprises et d'individus à Can Tho qui aient reçu les codes jusqu'à présent. Le Département a reçu six dossiers d'inscription.Can Tho abrite 2.500 hectares de durians, principalement dans le district de Phong Dien avec 2.150 hectares qui fournissent environ 14.200 tonnes de durians pour le marché chaque année.Le directeur adjoint du service municipal de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Thai Nghiem, a déclaré qu'il n'y avait qu'une seule coopérative à Phong Dien éligible pour bénéficier du code, suggérant que les agriculteurs locaux forment des groupes de production pour être éligibles.Après quatre ans de négociations, le 11 juillet, un protocole sur les exigences phytosanitaires pour les durians vietnamiens exportés vers la Chine a été signé - une condition importante pour que les durians vietnamiens aient un marché d'importation durable.Le protocole stipule que toutes les zones de culture enregistrées pour l'exportation vers la Chine doivent mettre en place un système de gestion de la qualité et de traçabilité, appliquer les bonnes pratiques agricoles (BPA) et garantir des conditions telles que le nettoyage du jardin de culture et l'éloignement de la source de pollution, l'élimination immédiate des et fruits pourris.En outre, ils doivent appliquer un programme de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM), y compris la surveillance des ravageurs, la lutte chimique ou biologique et d'autres pratiques agricoles.La Chine reste le premier importateur de durians vietnamiens, mais ce fruit est principalement exporté vers la Chine via les postes frontières. – VNA