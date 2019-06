Un coin de la ville de Cân Tho. Photo: VNA



Cân Tho (VNA) - La ville de Cân Tho (delta du Mékong), accueille toujours favorablement les sociétés japonaises et leur crée des conditions favorables pour y investir, a déclaré le 19 juin le vice-président du Comité populaire de la ville, Duong Tân Hiên.

Lors d’une rencontre avec des représentants du groupe KATO et de la société Wons, Duong Tân Hien espéré que ces deux entreprises japonaises établiraient des bureaux de représentation dans la ville afin de renforcer les investissements japonais dans les secteurs de l’aquaculture, des fruits et de la santé.

Des représentants des entreprises japonaises ont exprimé l'espoir de lier les investissements vietnamiens et japonais, en proposant des services telles que consultations sur les fusion-acquisitions dans les entreprises publiques, établissement de plans d'investissement, création de coentreprises et promotion de la coopération entre investisseurs japonais et les ministères vietnamiens.

Ils ont recommandé à Cân Tho de concentrer ses efforts dans les médias pour attirer des investissements, notamment en développant des sites web attrayants offrant des images impressionnantes et des informations complètes sur le climat commercial local.

Selon le président d’honneur de l'Association d'amitié Vietnam-Japon, Pham Thanh Van, le Japon a suggéré à Cân Tho de disposer d'hôpitaux aux normes internationales pour servir les investisseurs étrangers.

La construction de l'hôpital international Vinmec est en cours et sera mise en service l'année prochaine. Parallèlement, le Japon aidera l’hôpital général de Cân Tho à mettre en place la clinique Vietnam-Japon afin d’améliorer les services de santé dispensés aux experts et à la population locale.

Avec son bon réseau d'hôpitaux, d'écoles et de zones de divertissement, Cân Tho sera une destination idéale pour les experts et les entreprises japonaises, a-t-il souligné. -VNA