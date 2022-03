Des étudiants de Can Tho participent à un club d'études. Photo: baocantho.com.vn

Can Tho (VNA) - Le Comité municipal du Parti de Can Tho a publié le Programme n° 25 sur la formation professionnelle et la création d'emplois pour la période 2021-2030.



Ce programme vise à appliquer la Résolution n° 59 du Bureau politique sur la construction et le développement de la ville de Can Tho jusqu'en 2030, avec une vision pour 2045, ainsi que la Résolution du 14e Congrès de l’organisation du Parti de Can Tho pour le mandat 2020-2025.



L'objectif général du programme est d'améliorer la qualité de la formation professionnelle et la création d'emplois, afin de répondre pleinement et rapidement aux exigences du marché du travail et du développement socio-économique local.



Plus précisément, Can Tho s’efforcera de porter d'ici 2025 le taux de travailleurs formés à 80-85%, le taux de travailleurs ayant un emploi après une formation professionnelle à 80% au moins, de créer des emplois à 252.500 personnes et de maintenir le taux de chômage au-dessous de 4%.



En 2030, le taux de travailleurs formés devra atteindre 85-90%. Le taux de travailleurs ayant un emploi après une formation professionnelle devra s’élever à 85% au moins. La ville devra créer des emplois pour 277.000 personnes et le taux de chômage sera de 3% au plus.

Un jeune homme lit des informations au Centre des services de l'emploi de Can Tho. Photo: VNA

Pour atteindre ces objectifs, le Comité municipal du Parti de Can Tho a avancé de nombreuses mesures, dont le renforcement de la communication sur la formation professionnelle et la création d’emplois, le développement des collaborations dans ce secteur, l’amélioration des mécanismes et politiques cohérents.



Selon un rapport du Comité du Parti, en 2021, en raison du COVID-19, de nombreux objectifs socio-économiques n'ont pas été atteints comme prévu, notamment en matière de formation professionnelle et d'emploi. La ville a dispensé des formations professionnelles à 40.118 personnes, soit 80,24% du plan fixé. Le taux de travailleurs formés a atteint 75,8%, des emplois ont été créés pour 43.498 travailleurs, soit 86,48% du plan défini.



En 2022, la ville de Can Tho se fixe pour objectif de porter le taux de travailleurs formés à 80%.-VNA