Vue de Can Tho. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - La ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, devrait améliorer ses infrastructures de transport et lancer des politiques spéciales pour attirer davantage d'investisseurs, en particulier ceux de République de Corée, selon Min Moon-ki, conseiller au commerce de l’ambassade de République de Corée au Vietnam.

Min Moon-ki, à la tête d’une délégation de l'Institut sud-coréen pour l'avancement de la technologie (KIAT), a eu le 10 octobre une séance de travail avec des responsables de Can Tho sur la coopération dans plusieurs domaines, dont les nouvelles énergies, l'agriculture de haute technologie et les exportations de produits aquatiques.

Min Moon-ki a en outre déclaré souhaiter que davantage de produits aquatiques et agricoles vietnamiens, en particulier du riz, soient exportés vers son pays dans les temps à venir.

Min Moon-ki, conseiller au commerce de l’ambassade de République de Corée au Vietnam. Photo: VNA



Pour sa part, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Ngoc He, a déclaré espérer que le conseiller au commerce de l’ambassade de République de Corée aiderait à rapprocher Can Tho de grandes entreprises sud-coréennes.

Lors de la séance de travail, les deux parties ont révisé le fonctionnement et la gestion du Centre de machines agricoles Vietnam-République de Corée et de la pépinière des technologies industrielles Vietnam-République de Corée (KVIP) basée dans le parc industriel Tra Noc 2 de Can Tho. -VNA