Cân Tho (VNA) - Le secteur touristique de la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, vise à accueillir 5,2 millions de touristes pour près de 4,6 billions de dôngs (194,38 millions de dollars) cette année, soit le triple par rapport à 2021, affichant un fort rebond après la pandémie de Covid-19.

Lors d’une récente réunion du comité directeur municipal pour le développement touristique, le vice-président du comité populaire municipal Nguyên Thuc Hiên a déclaré que le tourisme se définit comme un secteur économique phare de la ville. Cependant, son développement n’est pas encore à la mesure de son potentiel.Ainsi, d’ici 2030, notamment en 2023, les autorités municipales vont accélérer les procédures administratives et simplifier les procédures d’investissement pour faciliter la construction de villégiatures, d’hôtels et de sites touristiques.Une attention particulière sera accordée à l’élaboration de politiques visant à créer des conditions permettant aux gens de participer directement aux affaires et de bénéficier du tourisme, et d’encourager les start-up d’agrotourisme.

Marché flottant de Cai Rang, à Cân Tho. Photo: VNA



La ville proposera au ministère des Transports d’inciter les compagnies aériennes nationales et internationales à ouvrir de nouvelles routes, à améliorer la qualité et à augmenter la fréquence des vols à l’aéroport international de Cân Tho.La directrice adjointe du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Dào Thi Thanh Thuy, a déclaré que le département coordonnera étroitement avec les départements et secteurs concernés et mobilisera toutes les ressources pour donner un coup de pouce au tourisme pour qu’il se redresse et se développe fortement après un long hiatus en raison du Covid-19.L’an dernier, Cân Tho a accueilli 5,1 millions de touristes et a gagné plus de 4,1 billions de dôngs. Ces résultats sont considérés comme une base solide pour le redressement impressionnant du secteur touristique de la ville cette année. – VNA