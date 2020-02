Angkor Wat, le plus grand des temples du complexe monumental d'Angkor au Cambodge. Photo: siemreap.net

Phnom Penh (VNA) – En 2019, le Cambodge a attiré 6,61 millions de visiteurs étrangers, soit une hausse annuelle de 6,6%, selon un rapport publié le 26 février par le ministère cambodgien du Tourisme.

Le secteur du tourisme cambodgien a réalisé l’année dernière une recette de 4,92 milliards de dollars, soit une augmentation de 13% en glissement annuel, contribuant 12,1% au produit intérieur brut (PIB) du pays.

La Chine a été la plus grande source de touristes au Cambodge, suivie du Vietnam et de la Thaïlande. Environ 2,36 millions de Chinois ont visité le Royaume l'année dernière, en hausse de 16,7% sur un an.

Le pays devrait accueillir quelque 6,45 millions de touristes internationaux cette année, soit une baisse attendue de 2,4% sur une base annuelle, en raison des impacts de l'épidémie d'infection respiratoire aiguë causée par le virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Auparavant le 24 février, le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a annoncé que son gouvernement avait décidé d'appliquer de février à mai une politique d'exonération de taxe à tous les hôtels et motels situés dans la province de Siem Riep, dans le nord-ouest du pays, qui abrite le site archéologique d'Angkor. Cette décision visait à aider les propriétaires des hôtels et motels dans la localité à surmonter ce moment difficile, a déclaré le Premier ministre cambodgien.

Inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) depuis 1992, Angkor est la destination touristique la plus populaire du Royaume. -VNA