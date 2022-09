Photo: khmertimeskh

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge a connu en août de fortes pluies en raison du changement climatique, provoquant de graves inondations. Neuf personnes ont perdu la vie et près de 21.000 foyers ont dû être évacués, selon le Comité national de gestion des catastrophes (NCDM) du Cambodge.

Plus de 3.000 maisons, 14 écoles, sept pagodes, deux hôpitaux, des bâtiments commerciaux et des bureaux ont été inondés. Des rizières et des milliers d'hectares de culture maraîchère sont sous l'eau.

Le premier vice-président du NCDM, Kun Kim a déclaré que Kandal, Takeo, Svay Rieng, Prey Veng et Phnom Penh étaient les localités les plus touchées.

Face à cette situation, le NCDM a collaboré avec les ministères, secteurs et autorités locales concernés pour proposer les mesures les plus efficaces afin d'aider les habitants sinistrés. -VNA