Hanoï (VNA) - Le Cambodge prévoit que la fréquentation de son célèbre parc archéologique d'Angkor par les touristes internationaux connaîtra un rebond progressif à partir de l'année prochaine si les vaccins contre le COVID-19 sont disponibles, a déclaré lundi 19 octobre le ministère du Tourisme.

Le parc archéologique d'Angkor, première destination touristique du royaume, a connu un effondrement conséquent du nombre de touristes internationaux au cours des neuf premiers mois de l'année 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 qui a obligé le pays à imposer depuis mars des restrictions d'entrée à tous les touristes étrangers.

Situé au Nord-Ouest de la province de Siem Reap, ce site classé au patrimoine mondial a reçu environ 396.240 visiteurs étrangers entre janvier et septembre cette année, soit une baisse de 76% par rapport à l'année dernière, selon un rapport d'Angkor Enterprise, la société qui gère la billetterie du site.

Le site antique a perçu 18,45 millions de dollars de recettes provenant de la vente de billets au cours des neuf premiers mois de l'année, ce qui représente également une baisse de 75% par rapport à l'année précédente, selon le rapport.

Pour le seul mois de septembre, Angkor a accueilli environ 2.950 étrangers dont la venue a généré 124.290 dollars par la vente de billets, soit une baisse de 97,3% et 97,4% respectivement par rapport au même mois de l'année dernière.

Selon le secrétaire d'Etat et porte-parole du ministère du Tourisme, Top Sopheak, avant la pandémie de COVID-19, le site attirait environ 9.000 touristes étrangers par jour, mais actuellement, il en recevait environ 70 par jour et ceux-ci sont des étrangers vivant et travaillant au Cambodge. - VNA