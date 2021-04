Le couvre-feu à Phnom Penh prolongé de deux semaines pour freiner le COVID-19. Photo: akp



Phnom Penh (VNA) - La Municipalité de Phnom Penh (Cambodge) a décidé de prolonger le couvre-feu imposé depuis le 1er avril de deux semaines encore, soit du 15 au 28 avril, alors que le nombre de nouvelles infections est encore élevé, selon l'agence cambodgienne AKP.

Selon une directive rendue publique le 13 avril, les mesures comprennent l'interdiction de prendre des repas dans les restaurants, les cafés, etc., à l’exception du service de repas à emporter.

Tous les rassemblements sont interdits entre 20h00 et 5h00, sauf entre les membres de la famille dans la même maison, les rassemblements du personnel de santé et des autorités compétentes en service…

De plus, les déplacements dans la zone géographique de Phnom Penh sont interdits pendant deux semaines, sauf pour des raisons sanitaires et familiales d'urgence, le personnel médical, les pompiers, les forces armées, les ouvriers d’usine, etc.

Ceux qui ne respecteront pas la directive seront punis comme stipulé dans la loi sur les mesures de prévention de la propagation du COVID-19 et d'autres maladies graves, dangereuses et contagieuses, et d’autres réglementations concernées en vigueur.

Jusqu'au 13 avril, le nombre de cas de COVID-19 au Cambodge a atteint 4.696. Au total, 2.252 cas se sont rétablis et 33 décès ont été enregistrés.

Dans son récent message à ses compatriotes à l’occasion du prochain Nouvel An khmer, le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a réaffirmé à la nation la ferme détermination du gouvernement royal de surmonter les défis du COVID-19.

Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo: akp



Le gouvernement cambodgien continuera de prendre des mesures fermes pour assurer le bien-être de chaque Cambodgien, en particulier en maîtrisant la maladie qui menace leur santé et leurs moyens de subsistance, a-t-il souligné.

Il a ajouté que le gouvernement maintiendrait en même temps la paix, la stabilité politique et macroéconomique. -VNA