Hanoï (VNA) - Le porte-parole du ministère cambodgien des Affaires étrangères, Chum Sounry, a déclaré le 4 septembre que son pays et Cuba s'étaient engagés à renforcer leurs relations et leur coopération bilatérales dans l'intérêt commun.

Cet engagement a été pris lors d'une rencontre le 2 septembre à Phnom Penh entre le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères cambodgien Prak Sokhonn et le premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères Gerardo Penalver Portal. Toujours au cours de la réunion, les deux parties ont discuté de la préparation pour des visites de haut niveau entre les deux pays dans l'espoir que ces visites historiques conrtibueraient au renforcement des relations bilatérales.

M. Chum Sounry a ajouté que les deux parties appréciaient l'amitié de longue date entre les deux pays et la bonne coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et des sports.

Les deux parties se sont intéressées aux échanges d'informations et d'expériences de développement, ainsi qu'aux moyens à renforcer la coopération entre l'ASEAN et Cuba. Le vice-ministre Penalver Portal a apprécié le rôle du Cambodge en qualité de présidence de l'ASEAN en 2022. En outre, les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun et se sont engagées à se soutenir dans l’arène internationale.-VNA