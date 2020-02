Le porte-parole du gouvernement cambodgien, Phay Siphan. Photo: khmertimeskh.com



Phnom Penh (VNA) – Lors d’une réunion présidée par le Premier ministre Hun Sen le 7 février, le gouvernement cambodgien a approuvé deux nouveaux projets thermoélectriques, d’une puissance totale de 965 MW, installées dans les provinces de Koh Kong et d'Oddar Meanchey.

L'usine thermoélectrique de 700 MW, joint-venture entre Royal Group et Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd, sera implantée dans le district de Botum Sakor, province de Koh Kong. Elle devrait mettre en service en 2024, a déclaré le porte-parole du gouvernement cambodgien, Phay Siphan.

L’autre projet concerne l’usine thermoélectrique de 265 MW de Han Seng Coal Mines Co., Ltd située dans le district de Trapaing Prasat, province d'Oddar Meanchey. Elle devrait produire de l'électricité en 2022.

Actuellement, le Cambodge possède deux usines thermoélectriques, situées dans le district de Stung Hav, province de Preah Sihanouk, d'une puissance totale de 505 MW.

En décembre 2019, une centrale thermoélectrique de 700 MW à Stung Hav a commencé sa construction et la production d'électricité est prévue en 2020. -VNA