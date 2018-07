Phnom Penh, 25 juillet (VNA) - Les forces armées cambodgiennes ont organisé le 25 juillet une répétition générale dans un stade de la capitale avant les élections générales de ce week-end.

Un défilé de soutien au Premier ministre Hun Sen. Photo: VNA

Au total, 4.625 policiers se sont rassemblés ce mercredi au Stade olympique de Phnom Penh pour réviser des plans de faire face aux problèmes de sécurité pendant les élections prévues au 29 juillet prochain.

Le chef de la police de Phnom Penh, Chuon Sovann, a déclaré que les forces seraient déployées dimanche à travers la ville pour maintenir la sécurité.

Quelque 8,38 millions d’électeurs cambodgiens iront aux urnes pour élire les 125 parlementaires de la 6è législative. Selon la NEC, 20 partis politiques seront en lice. La campagne électorale de 20 jours a débuté le 7 juillet et se terminera le 27 juillet.

Ce scrutin a lieu lieu dans le contexte où le plus grand parti d'opposition du Cambodge, le Parti du sauvetage national du Cambodge (CNRP) a été dissous alors que son ex-leader Sam Rainsy a dû s’exiler en France pour éviter une peine de 8 ans de prison et son dirigeant Kem Sokha est en prison pour trahison.

Le Premier ministre Hun Sen, qui a dirigé ce pays d'Asie du Sud-Est depuis plus de 30 ans, devrait gagner facilement ces élections.

Selon la Commission électorale nationale (CEN) du Cambodge, quelque 220 observateurs de 52 pays, dont la pluspart viennent de Chine, d'Indonésie et de plusieurs organisations internationales, surveilleront ces élections générales.

Parmi les autres pays ayant envoyé leurs représentants pour observer ces élections figurent le Myanmar, Singapour, le Vietnam, le Pakistan, le Timor Leste, les Philippines, le Brunei et la Thaïlande.

Plus de 80.000 observateurs de 20 partis politiques et 1.036 autres venus d'associations et d'organisations cambodgiennes dans 25 villes et provinces du pays sont également mobilisés.



Selon un membre de la CEN, près de 70.000 agents de sécurité seront déployés dans les 22.967 bureaux de vote lors des prochaines élections générales. Le jour des élections, chaque bureau de vote sera protégé par trois agents de sécurité en uniforme. -VNA