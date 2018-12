Lors de la cérémonie. Source: VNA



Phnom Penh, 22 décembre (VNA) - Une cérémonie marquant le 40e anniversaire de la fondation du Front uni national pour le salut du Kampuchéa, le prédécesseur de l'actuel Front de solidarité pour le développement de la Patrie s'est tenue le 2 décembre, dans le district de Snoul, province de Kratie.

Samdech Heng Samrin, président de l’Assemblée nationale cambodgienne (AN), président honoraire du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie; des représentants de l'AN et du gouvernement cambodgiens; et environ 30 000 Cambodgiens y étaient présents.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Vu Quang Minh, et des représentants de plusieurs ambassades étrangères au Cambodge ont également assisté à la cérémonie.

S'exprimant lors de l'événement, Heng Samrin a déclaré que la cérémonie était organisée dans un esprit de gratitude pour les grandes contributions des officiers et soldats héroïques cambodgiens et des soldats volontaires vietnamiens qui ont sacrifié leur vie lors de la lutte contre le régime génocidaire des Khmers Rouges.

L'armée du Front uni national pour le salut du Kampuchéa, avec le soutien du peuple cambodgien et en particulier de l'assistance précieuse et efficace des soldats volontaires vietnamiens, renversa le régime génocidaire pour mener le pays à une victoire glorieuse le 7 janvier 1979, a-t-il dit.

Il a également souligné les grandes réalisations de son pays ces dernières années, notamment sa croissance économique de 7%.

Sous la direction du PPC, le Cambodge a assuré la stabilité, la paix et le développement dans tous les domaines, ainsi que la solidarité, l'amitié et la coopération renforcées avec de nombreux pays de la région et du monde, a-t-il souligné.

Le Front uni national pour le salut du Kampuchéa a été créé dans le district de Snuol, province de Kratie, le 2 décembre 1978, alors que le Cambodge était sous le régime génocidaire des Khmers Rouges. -VNA