Huê (VNA) – Cadel Evans, ancien champion du monde de cyclisme sur route et vainqueur du Tour de France en 2007 et en 2011, participe à la course cycliste de la Coupe de Huê 2019 qui s’est ouverte vendredi 20 septembre dans la province de Thua Thien- Huê (Centre).



Il concurrence avec plus de 300 cyclistes venus de 25 pays dont de grands noms tels que Javier Sardá (Espagne) et Chris Butler (États-Unis).



Le 21 septembre, les cyclistes partent du parc Phu Van Lau dans la ville de Huê pour conquérir le pic Bach Ma, situé à 1.260 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur un trajet de de 15,2 km avec une pente moyenne de 8,3%. Le 22 septembre, ils participeront à deux épreuves: Gran Fondo (150 km) et Half Fondo (65 km).



Dans le cadre de ce tournoi, de nombreuses autres activités seront organisées dont une course de pirogue sur la fleuve des Parfums, une course de stand up paddle, un défilé d'automobiles anciennes Vespa, un échange avec le cycliste Cadel Evans…