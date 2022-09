Ca Mau (VNA) - La province de Ca Mau (extrême Sud) s'efforce d'exploiter pleinement ses potentiels pour mettre en œuvre avec succès les objectifs de développement socio-économique et promouvoir un développement rapide et durable.

Photo : VNA

Ces 25 années dernières années, depuis son rétablissement (1er janvier 1997 - 2022), Ca Mau a appliqué de manière créative et flexible les politiques et les Résolutions du Parti et de l'État. La province a mobilisé et utilisé efficacement les ressources pour favoriser son développement socio-économique.

Grâce aux efforts de restructuration de son économie, Ca Mau est devenu une zone clé pour l'aquaculture, la transformation et l'exportation de produits aquatiques, dans le delta du Mékong et au niveau national en général.

Photo : VNA

En période 2015-2020, sa production de produits aquatiques transformés pour l'exportation a atteint 700.000 tonnes. La province a exporté pour près de 5,6 milliards de dollars de produits aquatiques au cours de la période.

Ca Mau continue d'être l'un des principaux exportateurs de crevettes du pays et son économie maritime est florissante.

Davantage d'investissements ont été investis dans le développement des infrastructures socio-économiques, en particulier celles des transports, d'irrigation, d'électricité, d'éducation et de soinsde santé, avec un certain nombre de projets clés achevés et mis en service.

La localité a également enregistré des performances remarquable en termes socio-culturels, d'éducation, de formation et de sciences et technologies. La défense, l'ordre social et la sécurité ont été maintenus, de même que les travaux de bien-être social, contribuant à améliorer la vie matérielle et spirituelle des habitants et à donner une nouvelle physionomie à ses zones rurales.

Actuellement, le revenu annuel par habitant à Ca Mau atteint plus de 54 millions de dongs (plus de 2.277 dollars), soit 7 fois plus qu'il y a 25 ans. Le taux de ménages pauvres a diminué à 1,5% contre 30% en 1997. En 2021, la croissance économique de Ca Mau a été de 0,92% et son chiffre d'affaires à l'exportation de 1,113 milliard de dollars, en hausse de 63% par rapport à 1997.

Photo : VNA

En 2020, Ca Mau s'est classée 43e dans l'indice de compétitivité provinciale (PCI) (en hausse de deux places). Parallèlement, elle s'est classée 41e et 31e dans l'indice de réforme de l'administration publique (indice PAR) et l'indice provincial de performance de la gouvernance et de l'administration publique (PAPI), en hausse de 8 et 9 places, respectivement.

Selon le directeur du Service provincial du Plan et de l’Investissement Phan Hoang Vu, la localité abrite plus de 430 projets d'investissement avec un capital social total de plus de 5,6 milliards de dollars.

Ces 25 dernières années, Ca Mau a vu le développement d'une série de projets stratégiques clés au niveau national tels que le complexe industriel gaz-électricité-engrais azoté de Ca Mau, les ponts Dam Cung et Nam Can, la route Phung Hiep, la route côtière du Sud, l'autoroute Hô Chi Minh et des projets éoliens. Ces projets ont contribué à l’offre des emplois et à la croissance économique de la localité.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire provincial, Nguyen Tien Hai, a déclaré que Ca Mau possédait un grand potentiel pour le développement de l'agriculture et de l'aquaculture, ainsi que pour l'économie marine.

Photo : VNA

Dans la planification approuvée, la province comprend le site touristique national du Cap Ca Mau, la zone économique de Nam Can et le port de Hon Khoai.

Dans les temps à venir, la province de Ca Mau continuera d'appeler à davantage d'investissements étrangers pour exploiter son potentiel et ses atouts, tout en promouvant le développement des infrastructures de transport, a indiqué M. Nguyen Tien Hai.

L'Organisation provinciale du Parti s'engage à promouvoir un développement rapide et durable, son produit intérieur brut devant augmenter de 6,5 à 7% par an au cours de la période 2020 - 2025 et un revenu annuel par habitant atteignant plus de 3.000 dollars d'ici 2025.- VNA