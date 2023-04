Le cap Ca Mau se situe au Sud de la province de Ca Mau, C’est le lieu à l’extrême Sud du Vietnam. Photo : Lê Nguyên

Hanoï (VNA) - Au fil des ans, Ca Mau - une province à l'extrême-sud du pays - a connu des changements radicaux pour devenir un pôle de croissance du delta du Mékong grâce à ses avantages en termes d'économie maritime, d’énergies renouvelables, de tourisme et de services logistiques.



Grande opportunité de l'économie maritime et de l'énergie propre



Ca Mau est la seule province du pays bordée des trois côtés par la mer avec un littoral total de plus de 250 km, représentant un tiers du delta du Mékong.



La mer de Ca Mau a une superficie de surface d’eau estimée à 71 000 km² pour l'exploration, qui est considérée comme l'une des quatre principales zones de pêche du pays avec d'abondantes ressources de fruits de mer, y compris des êtres marins à haute valeur économique tels que crevettes, calmars, crabe, vivaneaux, maquereaux. La surface aquicole est également appropriée à l'élevage à grande échelle d'espèces aquatiques comme palourdes, coques sanguines, huîtres et crevettes d'eau salée.



Profitant de conditions naturelles favorables, au fil des ans, la province de Ca Mau s'est concentrée sur le développement de l'industrie de la pêche dans trois domaines : l'aquaculture, la pêche et la transformation. Grâce à ses investissements appropriés, Ca Mau a développé une puissante flotte de bateaux de pêche de plus de 4 500 d’unités.



Ca Mau a défini l'industrie de la pêche comme son secteur économique de pointe et a prévu de devenir une plaque tournante nationale pour l'aquaculture, la pêche et la transformation des produits aquatiques, qui sont expédiés dans plus de 60 pays, y compris des marchés exigeants tels que les États-Unis, le Japon et l'UE.



Ca Mau est la principale province d'élevage de crevettes à l'échelle nationale avec près de 40% de la superficie crevetticole nationale et environ 22% de la production totale du pays.



Malgré les défis dus à la pandémie de COVID-19 et les conflits armés dans certains pays du monde, Ca Mau a toujours figuré sur la liste de principaux exportateurs de fruits de mer du pays avec des exportations dépassant plus d'un milliard de dollars américains trois années consécutives - 2020, 2021 et 2022.



Bui Chi Thuong, un éleveur de crevettes expérimenté dans le district de Nam Can, a déclaré : « Ma zone d'élevage couvre 3 ha. Je gagne environ deux milliards de dongs (84 000 dollars américains) pour deux récoltes chaque année après toutes les dépenses. Chaque culture prend environ 90 à 100 jours ».



Outre son potentiel pour les produits de la mer, Ca Mau a également un grand avantage dans le développement des services logistiques grâce à sa position au centre de la mer d’Asie du Sud-Est, adjacente aux eaux de la Thaïlande, de la Malaisie et de l'Indonésie et appartenant au corridor économique sud du Programme de coopération économique de la sub-région élargie du Mékong.



Les énergies renouvelables sont également un autre avantage de Ca Mau, car ils sont non seulement capables d'apporter une grande contribution à la source d'énergie nationale, mais contribuent également à assurer la sécurité énergétique locale pour accélérer le développement socio-économique. Elles démontrent également l'engagement à la croissance verte du pays et affirment la stratégie de développement de l'économie maritime du Vietnam.



Selon le plan d'ici 2030, Ca Mau disposera de 3 607 MW d'énergie éolienne. Actuellement, trois parcs éoliens ont été mis en service et connectés au réseau national de 100 MW. A l'avenir, la province continuera de mettre en œuvre d'autres projets dans le but de fournir plus de 6 500 MW d'énergie éolienne au réseau électrique national.



Avec ses grands potentiels en économie marine et énergies propres, sa position idéale pour le commerce maritime international ainsi que la connexion dans le delta du Mékong par un réseau de rivières, de routes et de voies aériennes, Ca Mau dispose d’énormes potentialités de développement socio-économique pour devenir un pôle de croissance important du "pays des neuf Dragons".



La force du tourisme au « pays des neuf dragons »



Située dans l’extrême sud du pays, Ca Mau abrite une nature sauvage et poétique composée de forêts, de mer et une culture fortement empreinte de l'identité culturelle de la région occidentale du Sud. Ca Mau se trouve également dans le corridor de développement sud relevant du programme de coopération au développement de la sous-région du Mékong élargi, ce qui lui confère des conditions favorables au développement du commerce et du tourisme avec les pays d'Asie du Sud-Est.



Dans le delta du Mékong, Ca Mau a un grand avantage car elle est adjacente à la ville insulaire de Phu Quoc et à proximité de Can Tho, le centre touristique du delta du Mékong. Dans le delta du Mékong, il y a quatre aéroports, à Can Tho, Phu Quoc, Ca Mau et Rach Gia, dont deux aéroports internationaux. Il est donc également très pratique de relier les circuits entre Phu Quoc, Can Tho et Ca Mau.



En termes de potentiel patrimonial, Ca Mau compte actuellement 12 sites nationaux, 32 sites provinciaux et une quarantaine de patrimoines culturels immatériels. Parmi ceux-ci, trois sont reconnus patrimoines culturels immatériels nationaux: l'art du Don ca tai tu dans le Sud, l'artisanat unique du gac keo ong (littéralement, "attirer les abeilles pour construire des nids sur des poteaux en bois inclinés") et l'artisanat traditionnel de préparation avec du sel le ba khia (crabe à trois bandes).



Ca Mau abrite deux destinations écotouristiques populaires, le parc national de Mui Ca Mau (cap du Ca Mau) et le parc national d'U Minh Ha, qui ont été classés par l'UNESCO comme réserves mondiales de la biosphère. En 2013, le parc national de Mui Ca Mau a été reconnu comme un nouveau site Ramsar et le cinquième du genre au Vietnam.



Le parc national de Mui Ca Mau est la plus grande forêt submergée primaire du pays, adjacente à la mer orientale et à la mer de l'Ouest. Cet endroit a une très riche diversité de flore et de faune avec environ 27/32 espèces de mangroves, environ 26 espèces de mammifères, 93 espèces d'oiseaux, 43 espèces de reptiles, 139 espèces de poissons, neuf espèces d'amphibiens et de nombreuses autres espèces rares. Parmi ceux-ci, il y a deux espèces répertoriées dans le Livre Rouge du monde, les singes à longue queue et les langurs argentés et quatre espèces répertoriées dans le Livre Rouge du Vietnam.



En visitant Ca Mau, on peut voyager en bateau à moteur à travers la mangrove pour contempler le merveilleux écosystème ou la maquette d'un village forestier pour mieux connaître la vie des soldats et des habitants de la région sud-ouest pendant la guerre de résistance contre l’armée américaine, et découvrez la vie rurale dont la capture de crabes à trois bandes, de poissons fluviaux, la pêche à la ligne…



Ca Mau est également un lieu prisé pour sa cuisine avec de nombreuses spécialités telles que les crabes à trois bandes salés, les pomfrets, la sauce de poisson, le périophtalme grillé au sel et au poivre, le rouget braisé à la canne à sucre, les palourdes cuites à la vapeur au gingembre et les huîtres grillées. Le bouillon de crabe mérite particulièrement d'être essayé.



Ces dernières années, la province de Ca Mau s'est concentrée sur la promotion du développement de l'écotourisme et le développement du tourisme communautaire avec des circuits de trekking dans les forêts ou la visite de terres alluviales côtières.

Conformément à son orientation de développement, Ca Mau se concentrera sur le développement durable de l'économie touristique, la préservation des identités culturelles nationales et la promotion des valeurs naturelles des ressources touristiques. Développer le tourisme basé sur la nature avec la participation de la communauté, combiner le développement touristique avec la construction d’une Nouvelle ruralité, développer le tourisme en association avec le développement touristique général des autres provinces et villes de la région et de tout le pays./. -VI/VNA