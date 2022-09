L'ambassadeur Duong Quoc Thanh (droite) et le gouverneur de la province de Buenos Aires Axel Kicillof. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Le Vietnam attache une grande importance à sa coopération avec la province argentine de Buenos Aires et souhaite renforcer les échanges de marchandises avec cette localité.

C'est ce qu'a déclaré le 21 septembre l'ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quoc Thanh, lors d’une séance de travail avec le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Selon lui, le Vietnam diversifie activement ses relations commerciales et s'intéresse à l'Amérique du Sud en général, à l'Argentine en particulier. Dans le contexte où les deux pays célébreront les 50 ans de leurs relations diplomatiques en 2023, il est nécessaire que les deux parties promeuvent une coopération plus étroite entre les localités pour obtenir des résultats substantiels.

De son côté, le gouverneur de Buenos Aires a déclaré se réjouir du développement des relations entre les deux pays, entre Buenos Aires et des localités vietnamiennes ces dernières années. Il a souligné que l'Argentine en général et la province de Buenos Aires en particulier étaient prêtes à promouvoir leurs atouts dans l'agriculture et l'énergie, à accroître les exportations et à attirer les investissements des pays dont le Vietnam est une priorité. Il a également exprimé son souhait d'inviter les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville à se rendre à Buenos Aires en 2023 pour discuter de la coopération locale.

L'ambassadeur Duong Quoc Thanh travaille avec des représentants de Buenos Aires. Photo: VNA

A cette occasion, l'ambassadeur Duong Quoc Thanh a présidé à La Plata une table ronde avec des représentants de différents organes et certains sénateurs de Buenos Aires. Ils ont convenu de renforcer les échanges commerciaux et d’étudier des possibilités de coopération dans des projets de technologies agricoles, d’énergies renouvelables et de transformation numérique. -VNA