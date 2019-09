La raffinerie de Dung Quat dans la province de Quang Ngai. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (BRS) a travaillé avec dix fournisseurs de pétrole brut pour la raffinerie de Dung Quât lors de la 35e Conférence annuelle Asie-Pacifique sur le pétrole (APPEC), tenue du 9 au 11 septembre à Singapour.



La délégation de BRS, conduite par son directeur général Bui Minh Tiên, a discuté avec Shell, Vitol, BP, PVOSN, PETCO, SOCAR, Glencore, Gazpromneft, Repsol et Sumitomo, des mesures destinées à renforcer la coopération en matière de fourniture du pétrole brut à la raffinerie de Dung Quât. BRS a obtenu des résultats satisfaisants lors de ses rencontres avec les fournisseurs.



Implantée dans la zone économique de Dung Quât sur 337 ha de terre et 471 ha de mer, la raffinerie de Dung Quât a sorti en février 2009 ses premiers produits et fonctionne depuis à pleine capacité. Cette raffinerie a une grande signification sur le plan politique, socioéconomique, de la défense et de la sécurité nationale, au service de l’oeuvre d’industrialisation et de modernisation du pays. – VNA