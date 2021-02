Nhập mô tả cho ảnh

Hanoï (VNA) - La Banque commerciale par actions de la Prospérité (VPBank) s'est classée 243e dans le classement des 250 marques bancaires les plus valorisées au monde en 2021 publié par Brand Finance.

Elle a gagné 37 places par rapport au classement de l'année précédente.

La valeur de VPBank a bondi de 41% sur un an, à 502 millions de dollars (contre 354 millions de dollars dans la liste publiée en 2019). Ainsi, sa valeur a été multipliée par neuf fois depuis la première valorisation de Brand Finance à 56 millions de dollars en 2016.

En outre, huit autres banques vietnamiennes figurant aussi dans le top 500 des banques les plus valorisées au monde, sont la Banque de l'agriculture et du développement du Vietnam (Agribank), la Banque commerciale par actions de commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), la Banque commerciale par actions d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV), la Banque par actions d'industrie et de commerce du Vietnam (VietinBank), la Banque par actions des technologies et du commerce du Vietnam ( Techcombank), la Banque commerciale militaire par actions (MB Bank), la Banque commerciale par actions de Sai Gon Thuong Tin (Sacombank), la Banque commerciale par actions d'Asie (ACB).

Créé en 1996 à Londres, au Royaume-Uni, Brand Finance est le premier cabinet de conseil en évaluation de marques au monde. Brand Finance évalue plus de 5.000 des plus grandes marques mondiales et publie chaque année plus de 100 rapports. -VNA