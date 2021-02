Hanoï, 18 février (VNA) – Le groupe industrie militaire-télécommunications (Viettel) a grimpé de 32 places au 325e rang de la liste des 500 marques ayant le plus de valeur au monde en 2021 récemment publiée par le cabinet d'évaluation de marques et de conseil en stratégie de marque Brand Finance, basé au Royaume-Uni.

Viettel a grimpé de 32 places au 325e rang de la liste des 500 marques ayant le plus de valeur au monde en 2021. Photo : Viettel



Avec cette position, Viettel avec une valeur de la marque de 6,016 milliards de dollars (en hausse de 3,4% par rapport à l'année dernière), reste la seule marque vietnamienne et également la seule marque de télécommunications en Asie du Sud-Est dans le classement.

Selon Brand Finance, Viettel a continué à bien performer en 2020, lorsqu'elle a réalisé plus de 264.000 milliards de dongs (près de 11,5 milliards de dollars) de chiffre d'affaires et a affiché une croissance de 4,4% en glissement annuel. Ses revenus tirés des services numériques ont augmenté de 27,7%, doublant le taux de croissance moyen de l’industrie informatique du Vietnam (14,7%).



Le groupe a également construit des plates-formes complètes pour les services numériques leaders du marché, en particulier celles destinées au gouvernement, aux ministères et aux secteurs.



La valeur de la marque Viettel a doublé depuis qu'elle a décidé de passer d'un fournisseur de services de télécommunications à un pionnier dans le développement d'une société numérique en 2018.-VNA