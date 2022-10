Trân Van Thao, nouveau champion du monde IBA des poids coq. Photo : CTV/CVN

Hanoï (VNA) - Trân Van Thao a vaincu le Philippin Prince Andrew Laurio pour remporter la ceinture des poids coq de l’Association internationale de boxe (IBA), fin septembre dernier à Hô Chi Minh-Ville, par KO dès le premier round.



Il n’a fallu que deux minutes à Trân Van Thao, surnommé “The Trigger” (littéralement : le déclencheur) pour assommer son adversaire et devenir le nouveau champion du monde IBA des poids coq (-52 kg).



Le combat était prévu pour 12 rounds de trois minutes mais le Vietnamien a terrassé le Philippin à la deuxième minute du premier round. Le premier est entré dans le combat avec prudence, se déplaçant en gardant une bonne distance pour donner ses coups avec précision. Dans le coin opposé, Andrew Laurio a également tenté de bonnes contre-attaques.



Au bout de seulement deux minutes dans le premier round, Van Thao a décoché un puissant coup de poing droit au visage d’Andrew Laurio qui s’est effondré au sol.



Dur entraînement…



Bien qu’il ait essayé de se relever, Andrew Laurio n’a pas pu se tenir debout, ce qui a incité l’arbitre à arrêter le match et à déclarer la victoire par KO pour Van Thao.



“J’attendais ce moment depuis des années. Enfin, je l’ai fait”, a exprimé “The Trigger” en pleurant après sa victoire. Il avait prévu de concourir pour le titre IBA il y a deux ans, mais la compétition fut reportée en raison du COVID-19.



Pendant la pandémie, il ne pouvait pratiquer que dans son pays. Il est revenu sur le devant de la scène en battant le Thaïlandais Phayom Boonruean en février dernier et une médaille d’argent aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) disputés en mai 2022 au Vietnam.



“J’ai travaillé très dur parce que je sais que ce n’est qu’en m’entraînant tous les jours et en faisant le maximum d’efforts que j’obtiendrai de bons résultats. Ce résultat par KO n’est donc pas une surprise pour moi”, a déclaré Thao.



“Je tiens à remercier mon entraîneur, la première personne à qui j’ai pensé après cette victoire. Il m’a beaucoup aidé, me faisant passer de zéro à héros aujourd’hui”, a-t-il partagé.



“Cette ceinture est un cadeau pour ma femme et mon fils, qui ont sacrifié leur vie loin de moi pour que je puisse me concentrer sur l’entraînement”, a confié Van Thao, qui n’a pas rencontré sa famille aux États-Unis depuis près de trois ans.



“Avec cette victoire, j’ai prouvé que la boxe vietnamienne avait atteint un niveau mondial. Maintenant, je veux profiter de ce moment de bonheur !”



Chez les hommes, Van Thao est devenu le premier boxeur vietnamien à remporter le Championnat du monde. Il est le deuxième du pays, après la championne Nguyên Thi Thu Nhi, qui a décroché le titre de l’Organisation mondiale de boxe (WBO) l’année dernière.



À l’âge de 30 ans, il avait un bilan presque parfait au début du combat, avec 14 victoires (9 KO) et une seule défaite. Son meilleur résultat à ce jour a été un titre de super poids mouche du World Boxing Council (WBC) en 2017 après avoir battu l’Indonésien George Lumoly à Bangkok, en Thaïlande.



Van Thao a raconté que, depuis son plus jeune âge, il aime les arts martiaux et les combats. En 2008, il a commencé à pratiquer ce sport, qu’il n’a jamais cessé de jouer. Au départ, son unique but est d’améliorer sa santé, mais lorsqu’il est entré en contact avec les arts martiaux, il a rapidement trouvé sa passion.



... pour la cour des grands



Auparavant, la boxe vietnamienne était un sport d’amateur. En 2015, Van Thao a pratiqué au club de Saigon (SSC), l’un des plus grands centres d’arts martiaux professionnels au Vietnam.



Il a commencé dans le domaine professionnel et est devenu le premier boxeur professionnel dans cette catégorie au Vietnam.



Lors de sa formation initiale à Hô Chi Minh-Ville dans l’équipe nationale, Trân Van Thao a participé à des tournois amateurs pendant plusieurs années. Il a remporté pour la première fois le championnat national de boxe amateur en 2009, à l’âge de 17 ans, puis a gagné ce tournoi au total huit fois de suite.



Après être devenu le premier boxeur vietnamien à dominer le Championnat d’Asie 2017 du WBC, Van Thao a eu une blessure en 2019 et a dû arrêter les combats pendant un certain temps.



“La victoire contre Andrew Laurio me place dans le Top 20 mondial. Dans les trois prochains mois, j’aurai un match de défense du titre avec un boxeur du Top 15 mondial. Si je gagne, j’aurai l’opportunité de défier le boxeur le plus fort de cette catégorie de poids. Il s’agit de Naoya Inoue, qui est aussi mon idole. C’est le rêve de ma vie”, a souligné Van Thao.



Naoya Inoue, née en 1993, est surnommée le “Monstre” de la boxe japonaise. Il possède trois ceintures de championnat WBA Super, IBF et WBC. Il a remporté les 23 matchs professionnels, dont 20 par KO. Avec un taux de knock-out allant jusqu’à 87%, Naoya Inoue est classé boxeur 5 étoiles par BoxRec et figure dans le top d’autres palmarès prestigieux.



Van Thao n’a pas caché son ambition d’entrer dans la cour des grands : “L’argent aux SEA Games 31 sera ma dernière médaille lors de ces jeux. Je vais me concentrer sur les combats professionnels. Je veux prouver à tout le monde qu’à 30 ans, je suis au sommet de ma carrière, pas au début d’une phase descendante comme beaucoup de gens le pensent”.



Le boxeur né en 1992 a déclaré qu’à un âge où les gens pensent qu’il est “vieux” pour la boxe, il trouve son corps plus fort que jamais, un corps solide et au poids idéal. De plus, lui, les entraîneurs et experts ont intensifié les entraînements pour être au Top pour les prochains combats.



“Dans la catégorie de poids de 54 kg, je dis avec confiance que dans le monde en ce moment, les boxeurs vietnamiens et mexicains peuvent être en mesure de rivaliser avec Naoya Inoue. Les boxeurs vietnamiens ont de la ténacité, de l’endurance et l’âge de plus de 30 ans n’est pas un gros problème. Je crois qu’avec de la détermination, des efforts et des objectifs spécifiques, les boxeurs vietnamiens peuvent avoir de grands objectifs à l’avenir”, a conclu Van Thao.-CVN/VNA