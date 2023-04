Culminant à 3.143m, le mont de Fansipan, appartenant à la chaîne de montagnes de Hoang Lien Son, est surnommée «le toit de l’Indochine» . Photo: laodong.vn

Hanoï (VNA) - Sapa au Vietnam, dans la province montagneuse du Nord-Ouest de Lao Cai, est devenu l'une des cinq destinations les plus appréciées des amateurs de sport dans le monde, selon le site de réservation Booking.com, auprès de plus de ses 24.000 clients à travers le monde.

Sapa est le seul représentant du Vietnam figure dans cette liste.

En venant à Sa Pa, les visiteurs n’ont seulement l’occasion de découvrir le paysage naturel pittoresque, mais aussi possibilité de faire du sport pour améliorer leur santé grâce à l'expérience de la conquête du mont Fansipan. Culminant à 3.143m, le mont de Fansipan, appartenant à la chaîne de montagnes de Hoang Lien Son, est surnommée «le toit de l’Indochine». De cette cime, contempler la mer de nuages est une expérience unique.

Le mont Fansipan. Photo: VNA

Sapa est niché à plus de 1.600 m d’altitude, à environ 38 km de Lao Cai et à 350 km de Hanoï et également réputé pour ses paysages magnifiques, l’air fraiche, la gastronomie unique et la richesse culturelle de ses ethnies minoritaires. En été, les quatre saisons peuvent défiler en une journée : printemps le matin, été le midi, automne l’après-midi et hiver le soir.

Quatre autres destinations sont le lac Michigan aux États-Unis, Mumbai en Inde, Auckland en Nouvelle-Zélande et Göteborg en Suède.-VNA