Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - À l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt) 2024, de nombreuses entreprises à travers le pays ont organisé des horaires de travail supplémentaires pendant le Têt afin de répondre aux commandes signées.

Avant le Têt, le nombre de commandes a augmenté de manière significative, dépassant les prévisions. Des milliers d'ouvriers de l'usine de vêtements Sông Công 3 de la société d'exportation de vêtements Thai Nguyen (TNG) ont travaillé des heures supplémentaires. Pour la première fois, les commandes ont augmenté au cours des trois derniers mois grâce à la reprise de la demande sur le marché national et étranger.

Selon les données du ministère de l'Industrie et du Commerce, les importations et les exportations de marchandises ont fortement augmenté en janvier dernier, atteignant un total de plus de 64 milliards de dollars pour une hausse annuelle de près de 38%.

Les exportations ont grimpé de 42% pour atteindre environ 33,6 milliards de dollars, marquant la plus forte croissance depuis avril 2022. Cette hausse est attribuable aux secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de l'aquaculture et de l'industrie manufacturière, qui ont connu une augmentation respective de 97% et 38%. Les exportations de téléphones et de composants ont généré environ 6 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de plus de 56% par rapport au mois précédent. Les produits agricoles continuent d'être un point fort des exportations nationales grâce à leur compétitivité en termes de prix.

Au cours du mois de janvier, le Vietnam a importé des marchandises d'une valeur de plus de 30,6 milliards de dollars, dont près de 95% étaient des matières premières pour le Têt 2024. La Chine reste le plus grand importateur du Vietnam, avec environ 11 milliards de dollars (50%).

En ce qui concerne les perspectives pour 2024, Mme Nguyen Cam Trang, vice-directrice du Département de l'import-export, estime que les exportations nationales auront de nombreuses opportunités de croissance cette année.

Selon les prévisions du Département de l'import-export, le Vietnam cible une croissance de 6% de ses importations et exportations pour 2024, avec une balance commerciale excédentaire, a-t-elle indiqué. –VNA