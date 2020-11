Le textile-habillement affiche la valeur d'exportation la plus élevée vers le Nigéria en 9 mois. Photo: Baoquocte

Selon les données préliminaires du Département général des douanes vietnamiennes, les exportations nationales vers le Nigéria au cours des 9 premiers mois de 2020 ont atteint 100,49 millions de dollars, en hausse de 12,4% en un an.Le Vietnam exporte vers le marché nigérian textile-habillement; téléphones et accessoires; sacs à main, valises, chapeaux et parapluies; matières plastiques; moyens de transport et pièces de rechange.Le textile-habillement affiche la valeur d'exportation la plus élevée en 9 mois avec 29,27 millions de dollars ( 8,9%), suivis par les téléphones mobiles et accessoires avec 6,09 millions (-35%).En particulier, les exportations de matières premières ont fortement augmenté, soit 106,5%, d'une valeur de 3,37 millions de dollars.Le Nigéria apparait comme un marché prometteur pour le Vietnam en Afrique. Ces 5 dernières années, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 250 millions de dollars. Les deux parties ont de nombreux autres potentiels de coopération dans l'agriculture, la transformation des produits agricoles, l’habillement, l'exploitation minière et la production de matériaux de construction.- CPV/VNA