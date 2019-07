Hanoi, 31 juillet (VNA) - De janvier à juin, les exportations vietnamiennes en Russie se sont établies à 1,41 milliard de dollars, soit une hausse de 13,64% en variation annuelle, selon des données préliminaires du Département général des Douanes.

La Russie, l’un des marchés “traditionnels” du Vietnam, est peu exigente dans la sélection de produits par rapport à de nombreux pays européens.



Le Vietnam exporte vers le marché russe principalement riz, textile, café, produits aquatiques, fruits, noix de cajou... Les téléphones et accessoires arrivent en tête avec 639,66 millions de dollars ( 5%), suivis par les ordinateurs, produits électroniques et composants, 158,98 millions ( 68,44%).



En général, en 6 mois, une croissance a été observée pour la plupart des produits d’exportation. Les exportations de produits artisanaux ont affiché une augmentation exceptionnelle de 107%, et ce malgré un chiffre d’affaires modeste de 1,3 million de dollars.



La Russie a également augmenté ses importations de riz en provenance du Vietnam, concrètement 11.400 tonnes de riz, soit 4,74 milions de dollars en 6 mois. - CPV/VNA