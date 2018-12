Transformation du poisson tra destiné à l'exportation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le chiffre d’affaires à l’export des produits aquatiques en novembre est estimé à 852 millions de dollars et à 8,1 milliards de dollars depuis le début de l’année, en hausse de 6,8% en variation annuelle.

Les Etats-Unis, le Japon, la Chine et la République de Corée ont constitué les quatre principaux marchés d’exportation des produits aquatiques du Vietnam ces onze mois derniers, a indiqué le Département de transformation et de développement des marchés agricoles. La plus forte hausse a concerné la Thaïlande (+17,1%), le Royaume-Uni (+14,5%), la République de Corée (+12,2%) et l’Australie (+11%).

Toujours en novembre, les importations de ces produits ont atteint 166 millions de dollars et à 1,58 million de dollars depuis le début de l’année (+21,3%).

En raison de l’offre de certains grands exportateurs mondiaux en forte baisse, les crevettes vietnamiennes auront plusieurs opportunités d’exportation en décembre et au premier trimestre 2019. Pour le poisson tra, son prix devrait connaître une baisse légère vers la fin de cette année.

La filière nationale des produits aquatiques devrait dégager un chiffre d’affaires à l’export de 8,9 milliards de dollars sur l’ensemble de cette année, a prévu l’Association de transformation et d’exportation des produits aquatiques du Vietnam (VASEP). -VNA