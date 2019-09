Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge a exporté près de 133.000 tonnes de riz vers la Chine lors des huit premiers mois 2019, soit une hausse de 54% en glissement annuel.

Selon un rapport du Secrétariat cambodgien du Guichet unique de services, la Chine est demeurée le premier débouché du riz cambodgien entre janvier et août, en représentant 39% du total des exportations.

Les exportations cambodgiennes de riz vers le marché européen ont atteint plus de 120.000 tonnes, soit une baisse de 47%.

Les exportations cambodgiennes de riz vers la Chine ont fortement augmenté après l'imposition par l'Union européenne (UE) des droits de douane sur les importations de riz en provenance de ce pays d'Asie du Sud-Est, selon l'agence chinoise Xinhua.

Entre janvier et août, le Cambodge a exporté plus de 342.000 tonnes de riz vers 51 pays, soit une hausse de 0,1% en un an. -VNA