"Bô già" remporte le prix Golden Kite Awards 2020

Hanoï (VNA) - La cérémonie de remise des Prix du Cerf-volant 2020 (Kite Awards 2020) a eu lieu dans l'après-midi du 22 décembre à Hanoï, récompensant des œuvres cinématographiques et télévisuelles exceptionnelles du Vietnam en 2020.

Habituellement, la cérémonie de remise des prix du Cerf-volant de l'Association du cinéma du Vietnam se tient chaque année en mars. Cependant, en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, l'édition de cette année a été reportée.

"Bô già" remporte le prix du Cerf-volant d'or dans la catégorie de long métrage. Photo: VNA

Les Kite Awards 2020 a attiré la participation de 141 œuvres, dont 12 longs métrages, 16 séries télévisées (586 épisodes), 60 documentaires, 12 films scientifiques, 20 dessins animés, 18 courts métrages et 3 ouvrages sur la recherche, la théorie et la critique cinématographiques.

"Bô già" ("Dad, I'm Sorry" en anglais - Papa, je suis désolé) a remporté le titre du Cerf-volant d'or dans la catégorie de Long métrage, tandis que le titre du Cerf-volant d'argent a été décerné à "Camellia Sisters" et "Trang Ti Phiêu Luu Ky (Diary of Child Master's Adventure).

"Hô so ca sâu" remporte le titre du Cerf-volant d'Or dans la catégorie de séries télévisées. Photo: VNA

Dans la catégorie de séries télévisées, "Hô so ca sâu" (Crocodile File) réalisé par la Télévision du Vietnam (VTV) a remporté le titre du Cerf-volant d'or. -VNA