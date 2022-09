Photo d'illustration: tapchitaichinh.vn

Hanoï (VNA) - En dépit de la hausse de l’inflation au niveau mondial et de la faible croissance de ses principaux partenaires commerciaux, l’économie vietnamienne continue de se redresser, selon le récent rapport de la Banque mondiale.



Le secteur industriel, l’un de principaux piliers de l’économie nationale, a retrouvé son rythme de croissance. La production industrielle et la vente au détail ont poursuivi leur croissance pour le 2e mois consécutif, avec des taux respectifs de 15,6% et de plus de 50% en glissement annuel. En particulier, l’indice des directeurs d’achat (PMI) de l’industrie manufacturière a augmenté de 52,7% en août.



Toujours selon ce rapport, le chiffre d’affaires du secteur tertiaire a triplé par rapport à la même période de 2021, tandis que celle des services d’hébergement et de restauration a augmenté de plus de 185%. Le tourisme a lui retrouvé son rythme de croissance d’avant la pandémie. En août, le Vietnam a affiché un excédent commercial de 2,4 milliards de dollars.



En août, les investissements directs étrangers décaissés au Vietnam ont connu une hausse de 13,9% par rapport à la même période de l’an passé. Ce mois-ci, grâce à la baisse des prix des carburants, l’indice des prix à la consommation (IPC) est passé à 2,9%.-VOV/VNA